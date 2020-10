Frosinone, Carraro: "Qui grazie a Nesta. Mi sono sempre trovato bene. Obiettivi? Non fissiamoli"

Prime parole da giocatore del Frosinone per Marco Carraro, centrocampista classe 1998 arrivato nell'ultima sessione di mercato in prestito dall'Atalanta. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni riportate dal sito ufficiale del club ciociaro: "L'importanza di Nesta nella scelta del Frosinone? Sicuramente è stato importante per il trascorso che ho avuto con lui nel Perugia. Con il mister e il suo staff mi sono trovato bene, per cui sono contento dell’opportunità che mi sta dando insieme alla Società giallazzurra. Arrivo in una piazza molto ambiziosa ed esigente, quanto al campo dobbiamo pensare partita per partita e non fissarci obiettivi e penso così facendo che potremmo riuscire a disputare un buon campionato. Il valore del Frosinone? È arrivo in una piazza molto ambiziosa ed esigente, quanto al campo dobbiamo pensare partita per partita e non fissarci obiettivi e penso così facendo che potremmo riuscire a disputare un buon campionato”.