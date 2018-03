Frosinone, Ciano: "C'era un rigore netto su di me"

© foto di Federico Gaetano

Al termine del pareggio tra Frosinone e Salernitana ha parlato in mixed zone Camillo Ciano. Queste le sue parole:

"Oggi è mancato solo il gol, abbiamo creato. Il rammarcio è quello di non aver sfruttato al meglio le occasioni. Prendiamoci questo punto e pensiamo già alla prossima. Primo tempo sottotono? Non sono d'accordo, giocavamo contro la Salernitana e ci venivano a prendere bene. Facevamo fatica ad uscire dalla loro pressione ma abbiamo concesso una sola occasione a Sprocati, per il resto non hanno calciato in porta. Nella ripresa siamo usciti alla grande ed è mancato solo il gol. Cercheremo di vincere a Terni. Rigore? Per me era netto, non so perchè l'arbitro non ha fischiato. Classifica? Non è cambiato niente perchè il Palermo ha pareggiato, l'Empoli se ne è andato. Il campionato è cosi, abbiamo perso un'occasione ma manca ancora tanto e ci sono ancora tanti punti in palio. Sicuramente le prossime gare sono importanti, per ora pensiamo a vincere a Terni poi si penserà alle altre", riporta Tuttofrosinone.com.