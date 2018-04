Frosinone, Ciano: "Siamo forti, andremo a Parma per vincere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Camillo Ciano, attaccante del Frosinone, ha parlato in conferenza analizzando il momento della formazione ciociara. "Ciofani ko? Sicuramente una perdita importante perché sappiamo tutti quel è la capacità di Daniel, la forza e l’esperienza che ci dà in allenamento ed in partita. Però il calcio è questo, non dobbiamo mollare perché abbiamo perso un elemento importante ma abbiamo una rosa ampia. Con quale spirito affronteremo la gara col Parma? Come tutte le altre, andando a Parma e facendo la nostra gara per vincerla. Il Parma è una squadra che è stata costruita per vincere direttamente il campionato. Noi sappiamo di essere forti e di andare affrontare una squadra comunque alla nostra altezza. Sarà una gara nella quale prevarrà chi avrà più voglia di vincere”, ha detto.