Frosinone, Ciociaria Oggi: "A Parma si va all'assalto"

© foto di Federico Gaetano

"Frosinone, non si cambia. A Parma si va all'assalto", scrive questa mattina Ciociaria Oggi nelle sue pagine interne. A Citro l'arduo compito di non far rimpiangere Daniel Ciofani. Il modulo è quello di sempre, il 3-4-1-2 per prendersi i tre punti e tenere dietro il Palermo. Contro i Ducali, oltre alla tattica, serviranno coraggio e agonismo. Al Tardini Calaiò e compagni non perdono da sei mesi.