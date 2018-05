Frosinone, Ciofani: "Non doveva succedere. Complimenti al Parma"

Fonte: TuttoFrosinone

L'attaccante del Frosinone Daniel Ciofani ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio beffa ottenuto con il Foggia: "Se siamo mancati nel finale? Obiettivamente non si può prendere un gol in contropiede in casa, con questa situazione in palio, ma è capitato. Mi è difficile spiegare il perché, abbiamo cercato di difendere con le unghie e con i denti. Non doveva succedere. Non so cosa dirvi. Gli ultimi due anni sono una metafora di vita: quando meno te lo aspetti capitano queste che sono delle vere e proprie disgrazie, sportivamente parlando. Dobbiamo far passare la nottata, come successo già l'anno scorso, dopo Carpi, ma anche come successo quest'anno. Se credo che riusciremo ad essere una squadra lucida nei play-off? Credo che in questa stagione in molti momenti ci sia stata una paura generale. Sul 2-1, 16.000 persone hanno fatto tremare lo stadio, dobbiamo metterci il nostro, credo nelle qualità morali dei miei compagni, ma abbiamo bisogno di un pensiero positivo univoco, di 16.000 persone che non vengono a vedere la partita, ma a sperare nell'impresa. Siamo usciti dalla porta, dobbiamo rientrare dalla finestra. Noppert? Ha fatto miracoli. Quella di stasera è un'altra grande delusione che ci tocca subire, l'affluenza allo stadio di oggi è un motivo d'orgoglio, se fossimo stati a metà classifica non ci sarebbe stata questa cornice di pubblico. Ripartiamo da loro. Cosa potete fare per aiutarci? In questo momento sono uno dei più lucidi ma non so rispondere. Ci metteremo molto, come abbiamo sempre fatto. Non siamo la "croce rossa" non c'è bisogno di sparare su di noi, abbiamo fatto un altro errore di valutazione in un momento delicato della partita, ma è anche vero che siamo andati sotto e l'abbiamo ribaltata, sotto questo punto di vista nulla poteva essere rimproverato alla squadra. Dobbiamo ripartire. Amo il basket perché dopo ogni tiro la palla torna in gioco, in questo momento dobbiamo ragionare così. Cosa dirò ai miei compagni? Cercherò di fare quello che ho fatto in queste due settimane in cui sono stato fuori, serve positività, non so che parole usare o cosa fare. Abbiamo fatto 146 punti in due anni, abbiamo vinto un campionato intero di partite. Dobbiamo aggrapparci alle nostre certezze. In questo momento devo fare i complimenti al Parma."