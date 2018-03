Frosinone, Citro: "Calo che può starci, ma la A è alla nostra portata"

© foto di Federico Gaetano

L'attaccante del Frosinone Nicola Citro in una lunga intervista rilasciata a Ciociaria Oggi ha parlato della corsa verso la Serie A e delle difficoltà incontrate nell'ultimo periodo: “La B è un campionato molto difficile, dopo aver corso a tutta velocità e speso tante energie credo sia normale avere un momento di calo. Comunque ci sono ancora tanti punti in palio e noi dobbiamo continuare a lavorare come sempre per conquistare un obiettivo che è alla nostra portata. Sabato qualche episodio ci ha penalizzato, se a inizio ripresa ci avessero assegnato il rigore netto la partita poteva però cambiare. Ternana? Non dobbiamo pensare ad affrontare una squadra che è in fondo alla classifica, in casa possono dare filo da torcere a tutti e noi non possiamo permetterci distrazioni. Non so se giocherò o meno, ma se il mister dovesse mandarmi in campo allora cercherò di dare il massimo come sempre. - conclude Citro parlando delle avversarie promozioni – Penso che il Bari possa dire ancora la sua, ma non solo perché le prime sette-otto se indovinano un filotto di vittorie possono inserirsi nella lotta promozione”.