Frosinone, Giannitti: "Pescara, Empoli e Palermo le favorite"

© foto di Federico Gaetano

Dalle colonne de Il Messaggero, Marco Giannitti, direttore sportivo del Frosinone, parla così della sfida per la Serie A nel prossimo campionato: "Al di là di Perugia, il Pescara resta una delle principali favorite per la promozione diretta in serie A. Con Empoli e Palermo, ha l’organico più temibile. E poi in panchina ha uno dei migliori allenatori del calcio italiano. E’ presto per fare pronostici, ma vedo molto bene i biancazzurri”.