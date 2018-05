Frosinone, goleada al Rieti in amichevole

Fonte: Frosinonecalcio.com

FROSINONE I TEMPO: Vigorito (dal 30′ pt Bardi), Crivello, Soddimo, M. Ciofani, Paganini, Dionisi, Brighenti, Terranova, Ciano, Chibsah, Kone.

A disposizione: Zappino, Palombo M., Bardi, Russo, Gori M., Besea, Frara, Maiello, Beghetto, Volpe, Matarese, Citro, Sammarco, Errico, Krajnc, Verde, Gori A.

FROSINONE II TEMPO: Bardi (dal 15′ st Zappino), Verde, Russo, Krajnc, Beghetto, Frara, Maiello (29′ st Volpe), Gori, Matarese, Sammarco, Citro.

Allenatore: Longo.

RIETI: Scaramuzzino, Biondi, Scardala, Tirelli, Sivilla, Luciani, Minincleri, Dionjisi M., Marcheggiani, Dalmazzi, Cuffa.

A disposizione: Prudente, Ispas, Proto, Cericola, De Fazio, Bussone, Mostarda, Kpama, Scevola.

Allenatore: Parlato.

Arbitro: Daniele Martinelli di Roma; assistenti Michele Grossi di Frosinone e Pasquale Capaldo di Napoli.

Marcatore: 34′ e 42′ pt Ciano, 8′ st Citro 12′ st Matarese, 22′ st Russo (autogol), 26′ st Frara, 34′ st Volpe.

Note: angoli: 4-3 per il Frosinone.

FROSINONE – Goleada del Frosinone che batte il Rieti 6-1 e consegna buone indicazioni nelle mani di Moreno Longo. Innanzitutto una squadra abbastanza tonica. E poi tanta voglia di ricominciare a fare sul serio per cancellare quel black-out maledetto di 9 giorni fa. Per i canarini che tornano in campo per la prima volta dalla serata con il Foggia è un test di allenamento sulla traiettoria lunga di avvicinamento ai playoff, per i sabini è un’uscita in scioltezza per festeggiare la recente promozione in Lega Pro. Porte chiuse al ‘Benito Stirpe’ in questa domenica che anticipa l’estate. Rimbombano solo le voci dei calciatori e quelle dei due allenatori. In tribuna lo sguardo attento del presidente Maurizio Stirpe, con lui il direttore dell’Area Tecnica Ernesto Salvini, il ds Marco Giannitti, il Segretario generale Raniero Pellegrini.

DOPPIO CIANO NEL FINALE DI TEMPO – Possesso giallazzurro in avvio di gara, al 2′ un gol su colpo di testa di Paganini in anticipo su Scaramuzzino è annullato per offside dell’esterno romano. I primi 5′ si giocano tutti nella metà campo dei sabini, si nota una discreta intensità da parte della squadra di Longo. Al 7′ si stende bene la formazione di Parlato con Sivilla, ottima la lettura di Brigenti che chiude la diagonale da ultimo uomo. Al 10′ se ne va bene l’argentino Cuffa sull’out di sinistra, gran pallone in mezzo per Marcheggiani, bravo Terranova a smorzare la traiettoria tra le mani di Vigorito. Si allungano gli ospiti e al 15′ Ciano si trova sul sinistro un gran pallone al limite su lancio dalle retrovie, botta sul primo rimbalzo ma la palla termina in Curva Sud Occasionissima per il Rieti al 16′: lancio a scavalcare la mediana giallazzurra, Terranova sfiora l’anticipo, Marcheggiani tocca sull’uscita di Vigorito e la palla sfiora la base del palo nell’angolo opposto a quello di tiro. E 3′ dopo altra grande occasione per la formazione di Parlato, ancora da destra dove l’esterno Mininclieri disegna una traiettoria che Marcheggiani devia di testa, palla sul palo e poi in mano a Vigorito. E’ il Rieti a giocare meglio in questa fase ma il Frosinone cerca in modo particolare intesa tra reparti e giocate più che puntare a pigiare il piede sull’acceleratore. Prova a rompere la parità Dionisi con una azione delle sue al 27′, ottima la preparazione ma la botta termina alta. E tenta la stessa giocata 2′ dopo Ciano, palla ancora alta di un metro sulla traversa. Cambio alla mezz’ora tra Vigorito e Bardi. Il Frosinone prende le misure e al 34′ passa, stavolta con azione in due tocchi: palla lunga, Ciano aggira la difesa del Rieti, stop di petto all’altezza dell’area piccola e sinistro in mezza rovesciata che buca Scaramuzzino in uscita. La squadra di Parlato non demorde, Dionisi M. da destra detta un gran pallone per l’inserimento centrale di Cuffa che si infila tra i centrali giallazzurri e fallisce un rigore in movimento sparando di testa tra le braccia di Bardi. Il 2-0 però lo accarezza il Dionisi di casa che resiste ad un contrasto al limite, si prepara il sinistro al fulmicotone, palla che incoccia il corpo di Scaramuzzino e termina in angolo. Il 2-0 è nell’aria e lo innesca una magia di Soddimo che supera un avversario sulla trequarti conquistando una palla praticamente morta, accelera, tocca centralmente per Ciano che infila di punta Scaramuzzino.

GRAN RISERVE LUSSO, E’ GOLEADA – La formazione giallazzurra del secondo tempo cambia per dieci-undicesimi, con il solo Bardi che rientra dopo i 15′ disputati nel primo tempo. C’è Maiello nella mediana di Longo, rientro importante in prospettiva. E’ proprio Bardi al 2′ a dire di no ad un colpo di testa di Marcheggiani con un gran balzo alla sua sinistra, palla in angolo. Dopo qualche minuto di schermaglie il Frosinone triplica: corre l’8′, Scaramuzzino al limite gioca la palla con i piedi ma cincischia, Citro di giustezza infila con un pallonetto a porta vuota. Il tempo di una giocata del Rieti con palla anticipata bene da Zappino in uscita sul primo tocco di Marcheggiani e il Frosinone fa 4-0: palla ancora lunga, difesa del Rieti alta, bravo Matarese ad infilarsi alle spalle di tutti e battere Scaramuzzino. Buone trame tra i giallazzurri anche in questo secondo tempo, la voce di Longo continua a scandire tutti i tempi delle giocate. Al 21′ grande verticalizzazione in tre tocchi, la palla passa da Frara a Citro che tocca per Beghetto: sinistro terrificante sfiora il 5-0. Ma 1′ dopo Russo e Zappino non si intendono e il pallone termina in rete per il 4-1. Al 26′ arriva il quinto gol per la squadra di Longo da azione da calciio d’angolo procurata da un tiro di Matarese: pennellata di Beghetto, Frara va d’incontro sul primo palo e di testa infila la palla sotto la traversa. Poco prima della mezz’ora Volpe rileva Maiello. Che prima prende la mira e spara in Curva Nord da posizione difficile e al 34′ stoppa di petto un pallone morbido di Citro, lascia sul posto l’avversario e scarica un gran destro sotto la traversa per il 6-1. Il finale è accademia, il Frosinone si allena a non mollare nemmeno un pallone.