Frosinone, Gori: "La Serie A è l'unica cosa che conta"

© foto di Federico Gaetano

Mirko Gori, centrocampista del Frosinone, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Day, fra presente e futuro: "Se firmerei per un pari col Palermo? Io scendo in campo sempre per vincere perché per noi l'unica cosa che conta è tornare in Serie A. Futuro? Mi piacerebbe giocare sempre con questa maglia ma nel calcio non si sa mai.