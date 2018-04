Frosinone, Gualtieri: "Canada? Tournée fissata, a breve le date"

Fonte: Tuttofrosinone.com

Intervistato dalla Web Radio ufficiale del Frosinone Calcio, il direttore dell'Area Marketing Salvatore Gualtieri ha fatto il punto in seguito al suo viaggio in Canada: "Com'è andata? Molto bene. Sono soddisfatto perché in soli cinque giorni, trascorsi praticamente full-time, abbiamo avuto una serie di incontri macinando tanti chilometri. La mia soddisfazione deriva dal fatto di aver centrato tutti gli obiettivi alla base di questo viaggio, che poi sono effettivamente gli obiettivi del progetto del Frosinone Calcio riguardo l’internazionalizzazione del brand".

Sullo scopo del viaggio: "Avevo l'obiettivo di definire nei dettagli la tournée che a questo punto è fissata, manca solo l’ufficialità che ci sarà al mio rientro in conferenza stampa insieme al presidente Stirpe. Dovevo definire il planning del ritiro ed è stato fatto. Altro obiettivo era quello di presentare alle Comunità ciociare, alle Istituzioni locali, ai ‘media’ locali, il nostro progetto di sviluppo del brand Frosinone e del territorio ciociaro".

Sull'intento del tour estivo: "La nostra, come abbiamo già detto, non è una semplice tournée ma un progetto continuativo di sviluppo in sinergia. Dovevo spiegarlo, promuoverlo e questo è un altro obiettivo centrato. Dovevo avviare l’affiliazione delle prime Academy-Scuole Calcio in Canada ed anche questo aspetto è stato portato a compimento. Ani, debbo dire che siamo andati anche oltre. E poi dovevo incontrare eventuali sponsor del Frosinone Calcio in Canada e anche questo aspetto è stato centrato. Ripeto, sono veramente soddisfatto di questa prima esperienza in Canada per il Frosinone Calcio che ritengo altamente fruttuosa. I dettagli chiaramente verranno toccati successivamente".