Frosinone, i guai non finiscono mai. Paganini in forte dubbio

Non sembrano volersi fermare i problemi fisici del Frosinone in questo finale di stagione. Dopo essere stato costretto a lasciare a casa per la finale d'andata di ieri a Palermo Ariaudo, Brighenti e Daniel Ciofani, adesso Moreno Longo potrebbe essere costretto ad un'ulteriore rinuncia in vista del ritorno in programma sabato allo Stirpe. Si tratta di Luca Paganini, esterno dei ciociari, uscito a metà del secondo tempo ieri a causa di un nuovo problema al ginocchio. Le sue valutazioni, si legge su TuttoFrosinone, verranno valutate nelle prossime ore.