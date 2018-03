Frosinone, Kranjc: "Pronti a ripartire. Il campionato inizia adesso"

© foto di Federico Gaetano

Luka Krajnc, difensore del Frosinone, ha parlato quest'oggi in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato da TuttoFrosinone.com: "Siamo già ripartiti, vogliamo preparare al meglio la partita contro la Salernitana. Tutti insieme dobbiamo restare sereni in questo momento della stagione e dobbiamo portare i tifosi dalla nostra parte. Il loro entusiasmo è fondamentale. Affrontiamo una squadra molto tosta, dobbiamo dare il massimo per portare a casa i tre punti. Sarà importante difendersi bene, cosi come abbiamo fatto contro il Novara, perché davanti sono certo che riusciremo a sfruttare le occasioni che ci conceranno. Qualcosa è mancato contro il Palermo, abbiamo rivisto la partita con il mister e adesso siamo pronti a ripartire. Ho fatto tutti i ruoli della difesa, mi piace giocare centrale ma ho ricoperto anche il ruolo di terzino sinistro, con il Genoa e con il Cesena. Io cerco di allenarmi sempre al meglio, sono a completa disposizione del mister. Il presidente è sempre molto vicino alla squadra. In questi giorni ci ha chiesto di essere ottimisti e sereni, perché mancano dodici partite e forse il vero campionato inizia adesso. La Nazionale? Vorrei essere qua ma quando ti chiama la nazionale è sempre un orgoglio. Lo scorso anno è andata bene perché il Frosinone ha vinto contro la SPAL, speriamo sia cosi anche stavolta".