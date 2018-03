Frosinone, Longo: “Nei ragazzi c’è paura di vivere situazione pregressa”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Moreno Longo, tecnico del Frosinone, ha parlato attraverso Radio Deejay alla vigilia della trasferta di Terni sul campo della Ternana.

Perché incassate tanti gol quest’anno? “Sono d’accordo, rispetto all’anno scorso abbiamo 6-7 gol subiti in più. Però ne abbiamo fatti 12 in più rispetto allo scorso campionato”.

Cosa è mancato contro il Palermo? “Ci siamo interrogati su questo, la risposta che ci siamo dati è che bisogna eliminare le scorie del passato nella testa dei ragazzi. Arrivando a fine campionato, c’è la paura di vivere una situazione pregressa”.

Tra le due stagioni, il Frosinone non ha cambiato tanto. “In estate non abbiamo voluto stravolgere un gruppo che in passato ha dato belle soddisfazioni, nonostante la retrocessione dalla A alla B e la mancata promozione della scorsa stagione. Il calcio ci insegna che non bisogna mai abbassare la guardia, in B non è detto che le prime della classe riescano sempre a vincere contro quelle in lotta per la salvezza. L’anno scorso ero alla guida della Pro Vercelli, lottavo per la salvezza e conosco benissimo queste dinamiche”.

La Serie B ha perso attenzione rispetto al passato? “E’ la sensazione che abbiamo avuto anche noi all’interno, è normale che gli sportivi guardino la categoria superiore qualora ci sia ampio risalto rispetto alle categorie inferiori. Credo che il format possa essere rivisto, quello di B resta un campionato bellissimo che dà spazio ai giovani, ma lascia i giochi aperti in alta e in bassa classifica fino alla fine”.