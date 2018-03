Frosinone, Longo: "Cambieremo qualcosa, ma senza stravolgimenti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Frosinone Moreno Longo ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro la Ternana partendo da modulo e uomini a disposizione: “La squadra ha sempre avuto la propria fisionomia anche se ovviamente abbiamo provato altri assetti per ovviare ad alcune problematiche che possono sorgere nelle varie gare. Qualcosa cambieremo ,a senza stravolgere nulla anche perché non è detto che cambiando modulo si faccia bene. Sammarco sarà nuovamente convocato anche perché è un calciatore molto importante a livello di spogliatoio, Ariaudo sta bene ed è rientrato in gruppo e sarà valutato domani, ma dovrebbe essere a disposizione e scendere in campo. Per sostituire Dionisi invece abbiamo tre alternative come Citro, Soddimo e Volpe. Tifosi? Non voglio sentir parlare di peso delle responsabilità, nella nostra testa ci deve essere la consapevolezza di giocare per un traguardo importante e bello, ma in questo deve esserci entusiasmo. Voglio una squadra che abbia coraggio e voglia di vincere, siamo felici di avere un pubblico che sta dimostrando grande maturità e voglia di starci vicino. - continua Longo come riporta Tuttofrosinone.com - Ternana? Il loro stato d'animo va valutato, ma non condizionerà la partita, questo campionato ha dimostrato che ogni gara è difficile e imprevedibile e è già capitato che gare contro squadre che lottano per non retrocedere si rivelino più difficili di altre. Questa è una gara nuova da affrontare con la testa sgombra sperando di poter portare a casa tre punti importanti”.