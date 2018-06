Frosinone, Longo: "Cammino non facile dopo il pari col Foggia"

NAPOLI, IL GIORNO DI VERDI. E PER LA PORTA AVANZA SIRIGU. GIOIELLI SAMP, OSTI: “PRAET E TORREIRA, CI SONO LE CLAUSOLE”. PARMA, VIVIANO E SILVESTRE SEMPRE PIÙ VICINI. SASSUOLO, LEMOS VERSO IL RISCATTO - Simone Verdi e il Napoli, affare in dirittura d’arrivo. Oggi sarà il giorno giusto...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 giugno

Barça, Messi: "Griezmann una priorità? Per vincere servono i migliori"

Guardiola assicura: "Non sarò mai più l'allenatore del Barcellona"

Liverpool alla ricerca di un portiere: pronta l'offerta per Nick Pope

Valencia, è fatta per il riscatto di Guedes: al PSG andranno 50 milioni

Watford, c'è l'accordo con il Barcellona per Deulofeu: costerà 13 milioni

Man United, Lindelof potrebbe andare via: c'è l'Everton

Man City, è fatta per Mahrez: al Leicester andranno 85 milioni

Man United, no di Herrera ad un ritorno all'Athletic: vuole restare

Real Madrid, no di Bale al Bayern Monaco: vuole la Premier League

St. Etienne, offerto il rinnovo a Debuchy: è in scadenza

Valencia, si insiste per Denis Suarez: il Barcellona vorrebbe trattenerlo

Man City, Guardiola risponde a Yaya Yourè: "Sa che non sono razzista"

Real Sociedad, rinnovo per Willian José per allontanare le pretendenti

Ottaviani: "Panama, un movimento calcistico in espansione"

Rangers, Gerrard guarda nel suo Liverpool: vorrebbe Kent in prestito

Il tecnico del Frosinone Moreno Longo ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il pareggio contro il Cittadella che è valso ai suoi ragazzi l'accesso alla finale playoff: "Non è stato facile fare un cammino così dopo la partita con il Foggia e in quetso senso c'è da fare un plauso ai ragazzi che hanno trovato motivazioni e la forza di fare due ottime partite che ci portano a giocarci un traguardo straordinario".

