Frosinone, Longo: "D'Aversa ci dà già vittoriosi, ma non ci casco"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Moreno Longo, tecnico del Frosinone, ha analizzato così la vittoria esterna per 1-0 contro la Virtus Entella ai microfoni di Sky Sport: “D’Aversa ci dà già vittoriosi, ma in questi giochini non ci casco. Conosco molto bene l’ambiente ed il lavoro che faccio: oggi non abbiamo fatto nulla, solo un passo in avanti. Adesso dovremo battere il Foggia in casa e fare una grande prestazione. Ci prepareremo al meglio per compiere la nostra impresa, perché di questo si tratta visto il momento difficile passato. Dionisi e M. Ciofani? Il primo ha sbagliato il rigore, poi si è riscattato tirandosi su da grande campione: io l’ho incitato a non uscire dalla partita, il merito è solo suo; Matteo, invece, ha recuperato e dato una grande disponibilità: abbiamo lavorato con i dottori fino all’ultimo”.

E ancora: “Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, sapevamo di dover affrontare una battaglia sportiva. Questa vittoria ci consente di proseguire nel nostro sogno. Zero gol subiti in due partite? Credo che questo sia stato uno dei motivi per cui siamo usciti con una vittoria da Chiavari. Non subire gol era importante, avevamo bisogno di solidità ed oggi, dagli attaccanti fino al portiere, tutti hanno dato grande disponibilità”.