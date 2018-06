Frosinone, Longo: "Serve aggressività. Arbitri? Chiediamo correttezza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Frosinone Moreno Longo ha parlato alla vigilia della sfida contro il Palermo, gara di ritorno della finale dei play off di Serie B, tornando anche su alcuni episodi dell'andata: “Dovremmo fare una partita di grande aggressività per togliere loro la fonde del gioco, poi il resto sarà deciso anche dagli episodi che potranno esserci nel corso dei 90 e oltre minuti di gara. Arbitro? All'andata Murawski andava espulso per il cazzotto ai danni di Gori, siamo in credito di gran lunga per quanto riguarda errori e torti arbitrali e lo sanno anche gli arbitri. Noi però chiediamo che le scelte siano sempre corrette per entrambe le squadre, non chiediamo nulla di più che non sia correttezza e rispetto. Fantasmi? Non li temo e dico a tutti che vanno affrontati e lo dico a tutto lo stadio. Accetteremo il verdetto del campo ma bisognerà pensare comunque in maniera positiva perché nonostante i tanti momenti negativi non è detto che non possono esserci di momenti positivi. - continua Longo come riporta Tuttofrosinone.it - Dopo la gara d'andata ho visto un atteggiamento di grande fiducia, di una squadra che non ha digerito la sconfitta ed è pronta a fare una grande partita. Abbiamo sofferto troppo in quest'ultimo mese e il sole prima o poi deve riapparire anche per noi, c'è voglia di sovvertire la situazione e concretizzare quello che la società e tutti noi vogliamo”.