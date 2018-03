Frosinone, Longo: "Vincere per riprendere subito il cammino"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla vigilia del match contro la Salernitana il tecnico del Frosinone Moreno Longo ha parlato in conferenza stampa: "Vincere domani ci permetterebbe di riprendere subito il nostro cammino. La Salernitana viene da un ottimo momento, ha ritrovato morale e fiducia grazie anche ai giocatori di qualità. Non sarà facile ma vogliamo vincere. Per questo cercheremo di fare noi la partita, lavorando per costruire le opportunità giuste per vincere. La Salernitana verrà qui per giocarsi le sue chance, ha i giocatori per farlo".