Frosinone, Maiello: "Niente da salvare nella gara di oggi"

© foto di Federico Gaetano

Pilastro del centrocampo giallazzurro, ma travolto anche lui oggi dalla vivacità e fisicità del Parma, Raffaele Maiello è intervenuto in mixed zone del Tardini. Ecco le sue dichiarazioni, estrapolate da TuttoFrosinone.com: "Non c'è niente da salvare nella partita di oggi. Ci assumiamo le nostre responsabilità e guardiamo avanti. Dobbiamo superare questa brutta sconfitta analizzando tutti gli errori che abbiamo fatto oggi. Dobbiamo riconoscere i meriti al Parma ma ci sono anche tanti demeriti nostri e bisogna lavorare su questo. Mancano 8 partite alla fine e non dobbiamo commettere questi errori. Non abbiamo avuto una reazione dopo essere andati sotto e questo non deve accadere. Una squadra come la nostra che deve vincere il campionato e provare ad andare in Serie A non si può permettere di fare una partita del genere a Parma. E' ancora tutto in gioco, ma dobbiamo riprenderci. E' un campionato difficile questo, lo sappiamo, e dovremo lottare fino all'ultima giornata".