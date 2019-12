© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Parma, in casa Frosinone, come riferisce tuttofrosinone.com, ha parlato mister Alessandro Nesta. Queste le sue parole: “Indisponibili per Parma? Solamente Krajnc, che non sta bene. Faremo un turnover importante in base alle partite: per queste tre partite fare delle scelte ci porterà vantaggi. Cosa mi aspetto da chi ha giocato meno? Che facciano bene, perché si impegnano tutti. L’avversario è di Serie A e di tutto rispetto, ma mi aspetto da parte nostra una bella gara- Voglio passare il turno a tutti i costi".

E sull'avversario: “Il Parma ha diversi infortuni e una partita importante da giocare in campionato. Anche loro faranno tanti cambi. Ma D’Aversa ha dato alla squadra un’identità precisa. Faccio i complimenti a lui per quello che ha costruito in questi anni”.