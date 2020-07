Frosinone, Nesta: "Qualificazione ai playoff meritata, adesso si fa sul serio"

vedi letture

Il Frosinone stacca il pass per i playoff di Serie B, riacciuffando il Pisa grazie al rigore di Ciano. Il tecnico Alessandro Nesta analizza la sfida contro i toscani.

Pensa di aver ritrovato il suo Frosinone?

"La prima mezzo’ora è stata pesante per l’importanza della partita. Uscire dai playoff sarebbe stato clamoroso, sentivamo la responsabilità e siamo stati poco brillanti. Adesso le carte si mescolano e la psicologia cambia".

Soddisfatto della reazione della squadra?

“Questi ragazzi ci mettono sempre il cuore, provano ogni volta a cercare di mettere tutto in campo”.

A Cittadella, in gara secca, per confermare il secondo tempo di stasera.

“Adesso si fa sul serio. Stasera era un anticipo dei playoff. Ormai non si possono più fare calcoli, dobbiamo soltanto pensare a recuperare le energie. Mancano davvero poche partite e ce la metteremo tutta per portare il Frosinone in alto".

Qualificazione ai playoff meritata?

"Per quello che avevamo fatto prima sì. Dopo il lockdown abbiamo faticato mentalmente a rimetterci in moto. Dobbiamo essere più concentrati nella partita e gestirle un po’meglio”.