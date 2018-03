Frosinone, Paganini: "Ho lavorato tanto per rientrare dall'infortunio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luca Paganini, esterno del Frosinone, ha parlato dagli studi di Sportitalia: “Era complicato rientrare dopo l'infortunio, ho lavorato tutti i giorni per recuperare e adesso finalmente la strada è in discesa. Adesso posso dare il mio supporto e sono felice. Fino a qualche giornata fa andava tutto alla grande, prima del calo. Gli attaccanti segnavano e girava tutto alla perfezione. Davanti abbiamo un organico fortissimo e sicuramente è un periodo così, che non gira. Rispetto all'anno scorso abbiamo cambiato pagina: è un gruppo nuovo. Cerchiamo di vincere ogni partita. A fine partita i tifosi ci hanno chiamati per darci una marcia in più, sono un'arma che dobbiamo sfruttare. Inutile negare che il momento non sia eccellente. Le occasioni le creiamo, manteniamo un buon possesso ma ci manca anche un pizzico di fortuna e libertà mentale. Bisogna uscire da questo vortice e trovare subito la serenità. Quando tante squadre ci aspettano schierate dietro è difficile giocare. Creare opportunità pericolose così è più difficile. Oggi il gol non è arrivato e c'è rammarico: potevamo fare tre punti, sapendo la forza di questa squadra. Sono convinti che rialzeremo la testa dalla loro prossima partita, che sarà fondamentale. Saremo davanti al nostro pubblico, ci teniamo a fare bene. Promozione diretta? Non stiamo a guardare chi è più o meno forte. Sappiamo che possiamo fare tanto e bene con qualsiasi squadra".