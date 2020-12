Frosinone-Pordenone, le formazioni ufficiali: Parzyszek titolare, Musiolik-Diaw per gli ospiti

Nonostante gli assenti per via del Covid-19, Frosinone-Pordenone si giocherà comunque. I ciociari scendono in campo col 4-3-3, Tribuzzi, Ciano e Parzyszek andranno in attacco. Gli ospiti rispondono col 4-3-1-2, ecco le scelte dei due tecnici:

Frosinone (4-3-3): Iacobucci; Zampano, Gori, Szyminski, Beghetto; Kastanos, Vitale, Boloca; Tribuzzi, Ciano, Parzyszek. Allenatore: Nesta

Pordenone (4-3-1-2): Perisan; Berra, Vogliacco, Camporese, Falasco; Zammarini, Calò, Scavone; Ciurria; Musiolik, Diaw. Allenatore: Tesser