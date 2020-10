Frosinone, rosa puntellata e pochi colpi. Ma per la A serviva qualcosa in più

Dopo l'amarezza dello scorso anno, con la sconfitta in finale per mano dello Spezia, il Frosinone ha deciso di dare continuità al gruppo allenato da Nesta. Sono così arrivati alcuni puntelli Curado per Krajnc, Carraro per Haas. In avanti è arrivato il polacco Parzyszek, un giocatore tutto da scoprire sulla scia di Novakovich lo scorso anno. C'è poi un addio doloroso come quello di Paganini che aveva ormai esaurito la sua avventura, lunghissima, in Ciociaria.

Il colpo: In un mercato così parco Grigoris Kastanos rappresenta l'uomo più interessante fra quelli arrivati. Il centrocampista lo scorso anno ha mostrato buone cose a Pescara e ora però deve alzare l'asticella per dimostrare che la Juventus ha fatto bene a credere in lui.

Le formazioni: Bardi; CURADO, Ariaudo, Brighenti; Salvi, Rohden, KASTANOS, Maiello, Beghetto; Ciano, Novakovich. Allenatore: Nesta (confermato)

Acquisti: Piotr Parzyszek (Piast Gliwice), Mattia Vitale (SPAL), Grigoris Kastanos (Juventus U23), Riccardo Baroni (Fiorentina), Marcos Curado (Genoa), Marco Carraro (Atalanta)

Cessioni: Joel Campbell (Leon), Luca Paganini (Lecce), Paolo Bastianello (Vis Pesaro), Luca Matarese (Casertana), Emmanuel Besea (svincolato), Antonio Esposito (Renate), Francesco Verde (Birkirkara), Luka Krajnc (Fortuna Dusseldorf), Marcello Trotta (Famalicao), Andrea Errico (Avellino), Nicola Citro (Bari)