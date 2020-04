Frosinone, Salvi: "Ripresa del campionato? A livello fisico si dovrà ripartire da zero"

Alessandro Salvi, difensore del Frosinone, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club: "Sto vivendo questo periodo di quarantena maggiormente con i miei figli. Mi manca tantissimo il campo, lo staff si è fatto trovare pronto e ci alleniamo attraverso gli zoom meeting. Ripresa del campionato? A livello fisico c’è una base importante, ma secondo me si dovrà riprendere da zero. Servirà una sorta di mini preparazione, non per forza lontano da casa".