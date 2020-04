Frosinone, Stirpe: "Noi promossi se non si fanno i play off. Altrimenti non iscrivo il club"

Intervistato da Radio Kiss Kiss il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe ha rincarato la dose sulla questione promozioni annunciando di essere pronto a non iscrivere il proprio club qualora si decidesse di stoppare i campionati e promuovere in Serie A solo le prime due della Serie B: “L'ipotesi di due retrocessioni e due promozioni fra A e B non rientra nelle normative sportive e se i play off non potranno essere disputati allora deve essere garantita la promozione anche alla terza classificata. SE così non sarà sono pronto a non iscrivere il Frosinone al prossimo campionato di Serie B. - continua Stirpe – Siamo invece favorevoli alla spalmatura della stagione attuale su più mesi in condizioni che possano permettere anche di avere il pubblico allo stadio. Gli scenari al momento sono due. Chiudere la stagione a settembre e ritardare le altre stagioni oppure spalmare quella attuale su due stagioni sportive. È invece impensabile ripartire senza pubblico e dovendo fare tamponi ai calciatori ogni quattro giorni, sapendo che nel resto d’Italia ci sono emergenze e bisogni ben più impellenti".