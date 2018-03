Frosinone, Stirpe: "Percorso duro e difficile, serve il coraggio di vincere"

© foto di Federico Gaetano

Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, ha parlato al sito ufficiale del club ciociaro. "Diciamo che quest’anno le festività le trascorriamo tutte serenamente. Se questo è un segnale che sta per sbocciare qualcosa di differente è tutto da dimostrare. Ma voglio pensare che sia davvero un segnale positivo. Cosa fare nelle ultime nove gare? Il Frosinone deve avere il coraggio di vincere come ha fatto nell'ultima gara. Quando da un certo punto in poi non c’è stata più partita. Penso che dovremo far bene in casa, anzi essere perfetti e poi mettere a segno qualche colpo fuori. Il nostro percorso è duro e difficile. Ma se non vinciamo, allora perché ambire alla promozione in casa?", le parole del presidente.