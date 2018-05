Fuori in 90 minuti: Novara-Entella per evitare la Serie C

© foto di Alberto Forestieri

Tutto in 90, tesissimi, minuti. Virtus Entella e Novara si presentano all'ultima gara della stagione regolare distanziate di tre punti, a favore dei piemontesi, per uno scontro diretto che deciderà la terza retrocessa in Serie C e chi invece si giocherà il play out. Una sfida fra due squadre partite con obiettivi diversi che ora si trovano a giocarsi il tutto per tutto con la Virtus che ha un solo risultato a disposizione, la vittoria, che gli permetterebbe di chiudere a pari punti con il Novara. In questo caso varrebbero gli scontri diretti che vedono i biancocelesti in vantaggio grazie alla vittoria in casa per 2-1 all'andata.

A Novara comunque non sarà facile per i liguri avere la meglio nonostante la squadra di Di Carlo abbia il peggior rendimento interno della categoria con appena 21 punti conquistati in 20 gare (5 vittorie, 6 pari e 9 sconfitte), con in più il fatto che il Novara può giocare per due risultati su tre per evitare la Serie C matematica con in caso di vittoria la possibilità di salvarsi direttamente se i risultati delle altre gli sorrideranno. Alla Virtus Entella del neo tecnico, ed ex bandiera, Gennaro Volpe serve una vera impresa per tenere viva la fiammella della permanenza in Serie B.