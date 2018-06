Fusco: "Pazzini? Ha frainteso. Gli attacchi di Toni mi hanno amareggiato"

Attraverso le colonne del Corriere di Verona, l'ex ds dell'Hellas Filippo Fusco è tornato sull'acceso scambio di battute con Giampaolo Pazzini. "Mi dispiace che abbia frainteso. Ho detto che in A non poteva essere decisivo come in B, tutto qua. Non lo ritengo finito, anzi. Con lui sono sempre stato trasparente", le parole del dirigente che ha poi commentato l'addio di Luca Toni un anno fa. "Toni ha fatto la storia dell’Hellas, però deve ancora capire cosa vuol fare dopo la carriera da professionista. I suoi attacchi personali mi hanno amareggiato. Un dirigente deve saper mettere da parte l’ego ed essere sempre a disposizione del club. Soprattutto nelle difficoltà", ha aggiunto Fusco.