Fusco sul passato all'Hellas: "Prenderei Cutrone. Cassano? Colpa mia"

Filippo Fusco, ex ds dell'Hellas, ha parlato al Corriere di Verona tornando su alcuni aspetti dell'ultima stagione. "Ammetto che tante cose le farei in modo diverso. L’operazione Caceres, intanto, e poi chiuderei per Cutrone. Consegnerei all’allenatore una rosa più completa già in ritiro. Cassano? Mi assumo la responsabilità. Non ho capito che Antonio, fuoriclasse formidabile, non faceva al caso nostro. Ho ceduto a una suggestione", le parole dell'ex direttore sportivo scaligero.