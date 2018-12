Gabriel: "Futuro a Perugia in caso di Serie A? Assolutamente sì"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervista al Corriere dell'Umbria per il portiere brasiliano del Perugia Gabriel. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: "La gara col Cittadella? Speriamo di fare un gran risultato domenica così il 24 possiamo festeggiare. Abbiamo tre partite fondamentali, dobbiamo concluderlo in una posizione che ci permetta di ambire a qualcosa nel proseguo del campionato. Alla ripresa possiamo essere protagonisti, quindi adesso dobbiamo dare un segnale come nelle ultime tre partite in cui secondo me abbiamo fatto molto bene. Un obiettivo può essere quello di fare punti in tutte e tre. Futuro a Perugia in caso di Serie A? Assolutamente sì. E' il sogno di ogni bambino, come entrare in un negozio di caramelle. L'obiettivo realistico però è rimanere agganciati alla zona playoff e poi si vedrà"