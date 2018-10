Galano: "Ho accettato al volo Foggia. Iemmello? Ci sarà da divertirsi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervista a GianlucaDiMarzio.com per Cristian Galano, esterno offensivo del Foggia: "Il Foggia mi cercava da due anni ma per un motivo o l'altro non eravamo mai riusciti a incrociarci – spiega lui - il fallimento del Bari mi ha aperto le porte della Serie A, poi a Parma non è andata bene e c'è stata questa occasione. Ho accettato al volo. Il rientro di Iemmello? Ci sarà da divertirsi tutti sappiamo che Pietro è un giocatore importante e sicuramente anche lui con la sua esperienza ci darà un grande aiuto per raggiungere i nostri obiettivi”.