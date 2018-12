© foto di Federico Gaetano

Fabio Gallo, ex tecnico dello Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoC.com in merito alle voci di un suo presunto approdo sulle panchine di Casertana e Foggia: "Al momento poco, sono in attesa. E' stata una stagione strana per tutti, dopo il campionato di Spezia, dove mi avevano chiesto la salvezza che ottenuto anche con anticipo, non mi aspettavo di rimanere libero, ma per il momento non si è andati oltre qualche chiacchierata".