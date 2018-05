Gazzetta del Mezzogiorno su Bari-Cittadella: "La Lega annuncia il sì"

© foto di Ivan Cardia

La Gazzetta del Mezzogiorno quest'oggi fa il punto sui dubbi legati alla disputa di Bari-Cittadella sabato prossimo al San Nicola. Dubbi, questi, nati dalla possibile penalizzazione in arrivo per i pugliesi (due punti) che avrebbe invertito la posizione in classifica delle due squadra dando il vantaggio del fattore campo ai veneti. "I dubbi sono ormai del tutto fugati", scrive il quotidiano confermando che sabato alle 18 il match si terrà al San Nicola.