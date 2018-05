Gazzetta di Parma: "Battere lo Spezia per sognare e non avere rimpianti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultimo turno di campionato per il Parma di Roberto D'Aversa domani al 'Picco' contro lo Spezia. La Gazzetta di Parma presenta quest'oggi il match in terra ligure con il pezzo dal titolo: "Battere lo Spezia per sognare e non avere altri rimpianti". "I liguri - si legge ancora - in casa hanno perso solo tre volte con il Parma. Il Bari sarà penalizzato l'anno prossimo: ingiustizia è fatta".