Gazzetta di Parma: "Il Parma fa il vuoto. Lucarelli: menisco"

La vittoria sul Carpi e la contemporanea sconfitta del Perugia hanno assestato il Parma al secondo posto in Serie B. Una posizione che solo il Frosinone questa sera in caso di vittoria sulla capolista Empoli può scippare alla formazione di Roberto D'Aversa. La Gazzetta di Parma oggi ha fatto il punto della situazione in casa Ducale, ponendo l'attenzione soprattutto sul fronte infortunati. "Il Parma fa il vuoto. Munari: stagione finita. Lucarelli: menisco". "Il gioco duro degli ospiti - si legge ancora in relazione alla gara col Carpi -- ha lasciato strascichi pesanti: lesione ai legamenti per il centrocampista e almeno un mese di stop per il capitano".