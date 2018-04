Gazzetta di Parma: "Non solo infortunati. Otto i crociati diffidati"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non ci sono solo gli infortunati a preoccupare Roberto D'Aversa in questo finale di stagione del Parma. Come ricorda la Gazzetta di Parma c'è un "Pericolo giallo". "Sono otto i crociati diffidati" ricorda il quotidiano ducale, mentre sono solo due per Frosinone e Palermo.