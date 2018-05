Gazzetta: "Foggia e Bari penalizzati? Nel prossimo campionato"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Destini diversi, ma simili nelle tempistiche, per Foggia e Bari. Il punto sulla situazione arriva da La Gazzetta dello Sport. Il club dauno ieri è stato raggiunto da 37 deferimenti fra dirigenti, calciatori e membri dello staff tecnico, attuali o del passato. Quello biancorosso è al centro delle attenzioni della Procura, federale e non solo. Analoghe, appunto, le tempistiche: in entrambi i casi le penalizzazioni arriverebbero a partire dalla prossima stagione. Molto diverse le probabilità di un'effettiva penalizzazione, e la sua entità: il Foggia rischia tra i 10 e i 15 punti. Nel caso del Bari, male che vada arriverà 1 punto, al massimo 2, ma in questo caso è uno scenario molto meno definito.