Genoa, l'altro Piatek: per Spinelli appena 33 minuti col Crotone

In estate il Genoa per rinforzare l'attacco decise di puntare su due profili giovani e stranieri. Si trattava di Krzysztof Piatek, polacco classe '97, e Claudio Spinelli, argentino classe '97, entrambi pagati lo stesso prezzo. Del primo sappiamo tutto, 13 gol nelle prime 8 uscite con la maglia rossoblù addosso e gli occhi del Napoli e del Barcellona puntati addosso, del secondo invece quasi nulla. Girato in prestito in Serie B al Crotone per farlo crescere e adattare al calcio italiano l'argentino finora non ha convinto il tecnico calabrese Giovanni Stroppa che nelle prime sette giornate lo ha impiegato appena in due occasioni per un totale di trenta minuti scarsi (8 con il Cittadella, 25 con l'Hellas Verona). Per il resto solo panchina alle spalle del titolare Budimir e del suo primo cambio Simy in un modulo che prevede solo un attaccante di peso assistito da due giocatori più tecnici. Un impatto con la realtà italiana più difficile del previsto per il sudamericano – e che stride al confronto di quanto fatto dal polacco arrivato con lui nella scorsa finestra di mercato – che al momento resta una scommessa persa per il patron Preziosi.