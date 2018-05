Gilardino e il Parma nel destino. Stasera può dire addio al calcio giocato

© foto di Federico Gaetano

Parma come crocevia di una carriera. Trampolino di lancio nel 2002 verso il grande calcio e la Nazionale, con cui quattro anni dopo trionfò in Germania, e questa sera possibile avversario per la sua ultima da calciatore. Alberto Gilardino, centravanti classe '82 dello Spezia, al Picco infatti potrebbe concludere la propria carriera proprio contro una sua ex. Il calciatore infatti non ha ancora deciso cosa fare nella prossima stagione nonostante un altro anno di contratto con il club ligure, che ha già pronto per lui un ruolo in dirigenza qualora volesse smettere. I dubbi di Gilardino, come emerso nei giorni scorsi, sono legati alla presenza o meno di Fabio Gallo sulla panchina dello Spezia nella prossima stagione: con l'ex Como ancora alla guida allora il centravanti rimanderà di un anno l'addio al calcio giocato, altrimenti potrebbe decidere di smettere e iniziare un nuovo percorso.

In attesa di sciogliere i dubbi c'è però la sfida contro quel Parma dove ha lasciato ottimi ricordi – 56 reti in 116 presenze – a cui potrebbe regalare un'amarezza visto che i ducali si giocano un pezzo di promozione diretta in Liguria, anche se dipenderà tutto da quel che faranno Frosinone e Palermo.