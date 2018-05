Gilardino ferito da insulti e accuse. Sarà addio con lo Spezia

© foto di Andrea Giannattasio

Il futuro di Alberto Gilardino sarà lontano dallo Spezia nonostante il club abbia un'opzione per prolungare il suo contratto in scadenza a fine stagione. I fischi, gli insulti ricevuti a seguito del rigore fallito contro il Parma, con l'accusa di aver sbagliato di proposito per favorire la sua ex squadra, hanno ferito profondamente l'esperto centravanti spingendolo alla decisione di lasciare il club ligure dopo neanche una stagione. Lo rivela Speziacalcionews.it.