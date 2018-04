© foto di Federico Gaetano

Analisi sulla corsa salvezza del Brescia di Roberto Boscaglia sulle colonne del Giornale di Brescia. "Il Brescia si è tolto dai guai con la migliori striscia annuale" scrive il quotidiano che poi continua: "Sei risultati utili di fila come a inizio stagione ma stavolta conquistando anche due punti in più. Boscaglia punta ad allungare la serie prima di chiudere definitivamente la sua esperienza in biancoazzurro".