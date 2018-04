Giornale di Sicilia, Palermo: "Alla ricerca del cross perduto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Analisi del momento del Palermo sulle pagine del Giornale di Sicilia. "Il Palermo va alla ricerca del cross perduto" è il titolo del pezzo di apertura del quotidiano che si concentra sul calo di rendimento dei rosanero sugli esterni. "nelle ultime sei gare la manovra non è stata fluida - si legge -. I due traversoni trasformati in gol contro il Carpi sono gli unici ad aver avuto un lieto fine in tutto il girone di ritorno. Sono stati Rispoli e Rolando contro gli emiliani a fornire gli assist per Coronado e La Gumina. Per Aleesami bisogna nadare indietro alla trasferta di Cesena quando servì la palla giusta a Trajkovski".