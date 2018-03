Giornale di Sicilia, Palermo: "Attesa con fiducia"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

"Attesa con fiducia" è il titolo che il Giornale di Sicilia ha scelto per le pagine sportive di quest'oggi in relazione all'udienza prefallimentare andata in scena ieri presso il Tribunale di Palermo nei confronti del club rosanero. "Il verdetto tra due settimane. Il collegio presieduto da Giovanni D'Antoni, a latere Raffaella Vacca, giudice delegato Giuseppe Sidoti si è riunito per deliberare il verdetto finale: fallimento della società o rigetto dell'istanza".