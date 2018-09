Grassadonia: "A Crotone tante cose negative. Col Palermo per vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Grassadonia, tecnico del Foggia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Palermo: "Match importante, affrontiamo una squadra forte. Sono passati 15 giorni ma la partita contro il Crotone è rimasta viva per le cose negative. L'abbiamo analizzata e abbiamo capito gli errori commessi. Sarà una sfida intensa, dai toni agonistici alti, cercheremo di vincere. Siamo alla terza di campionato, c'è stata la sosta e vedremo cosa dirà il campo. Il Palermo ha una rosa forte ma non ci sono fenomeni: dovremo essere bravi e attenti a ogni minimo particolare, conosciamo la struttura del Palermo e siamo pronti ad affrontarli".