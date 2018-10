Gravina: "Non devono più riproporsi gli scenari dell'ultima estate"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Gabriele Gravina, attuale presidente della Lega Pro e candidato numero 1 alla presidenza della FIGC, ha parlato a Pescara in occasione del convegno per il 40mo anniversario del Club Donne Biancazzurre. Queste le sue dichiarazioni sul caos dei ripescaggi: "Quello che è successo in estate non è stato un bel vedere, non ci sono parole per commentare quello che è successo. La riforma dei campionati è prioritaria? Se ne è parlato tanto ma non si è mai affrontato il problema in modo deciso. L'importante è che non si ripropongano più scenari di questo tipo, mai più un caso Entella, Catania, Ternana e Pro Vercelli".