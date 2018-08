Hellas, Balkovec: "Qui anche per Grosso. Nazionale? Felice della chiamata"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Arrivato a Verona sulla scia del tecnico Fabio Grosso, con cui ha lavorato nell'ultima stagione al Bari, il terzino Jure Balkovec ha parlato quest'oggi in conferenza stampa presentandosi alla nuova piazza: “Ho scelto l'Hellas perché è una società storica e prestigiosa in Italia e perché qui ritrovo mister Grosso che può aiutarmi a crescere ancora visto che faceva il mio stesso ruolo. Sono un terzino sinistro, ma posso adattarmi alle necessità del mister e della squadra. - continua lo sloveno come riporta il sito del club veneto - Nazionale? So di essere seguito dal CT e questa prima convocazione è una grande occasione per me”.