Hellas, Cappelluzzo ha deciso di restare: no alla C per la maglia scaligera

© foto di Federico Gaetano

L'edizione odierna del Corriere di Verona scrive di Pierluigi Cappelluzzo (22), attaccante che ha deciso di restare all'Hellas. Il calciatore ha detto no alla Triestina, ma anche al Novara per una questione di categoria: l'ex Pescara non è intenzionato a scendere in Serie C ma vuole provare a conquistare spazio con l'Hellas in B.