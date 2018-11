© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Antonio Caracciolo, difensore e capitano dell'Hellas, ai microfoni di Dazn al termine del primo tempo della sfida contro il Palermo. "Per noi adesso conta fare risultato, dobbiamo stare uniti e dare il massimo per chiudere la partita. Non è semplice giocare in questo ambiente ma non dobbiamo pensare all'esterno".