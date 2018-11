© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Proseguono gli allenamenti del Verona in vista della trasferta di Brescia. Le squadra si è riunita in mattinata allo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera agli ordini di mister Fabio Grosso e ha iniziato la seduta con un riscaldamento tecnico. A seguire una serie di esercitazioni con conclusione nello specchio ed esercitazioni tattiche, per poi concludere con la partitella finale. Alessandro Crescenzi ha svolto il lavoro con il gruppo. Domani, al termine della rifinitura, la squadra partirà per il ritiro di Brescia. Domenica, invece, l'Hellas scenderà in campo contro le rondinelle.